Lavori per la messa in sicurezza del Bisagno, niente acqua in centro città

Niente acqua in una zona nevralgica del centro città per consentire la prosecuzione dei lavori legati al rifacimento della copertura del Bisagno.

Giovedì 6 giugno Iren sospenderà l'erogazione idrica dalle 14 alle 20 nella zona intorno a piazza Colombo, in particolare in:

• Via Galata

• Piazza Colombo

• Vico della Gazzella

• Via Colombo

• Via Palmaria

• Via Fiume fino al civ. 4

• Via Cadorna

In caso di maltempo o impedimenti di altra natura, le operazioni verranno rimandate a venerdì 7 giugno.