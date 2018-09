Camogli, tre sub intrappolati a 25 metri di profondità

Tre sub sono rimasti intrappolati a 25 metri di profondità. L'incidente è avvenuto sabato 8 settembre a cavallo dell'ora di pranzo, nelle grotte della Colombara a San Fruttuoso di Camogli. Due sono stati portati in salvo dai sommozzatori della Guardia Costiera e dai Vigili del Fuoco intorno alle 15, per il terzo l'intervento si è concluso alle 16.

I soccorittori hanno utilizzato uno "sfiatatoio", un'apertura verso l'alto tra le rocce. L'allarme è partito dal diving che non li ha più visti rientrare. I sub sarebbero rimasti bloccati per colpa della forte risacca. Per l'intervento si è alzato anche Drago, l'elicottero dei pompieri e sono arrivati sul posto l'ambulanza e la guardia medica del 118.

I tre sub sono in buona salute. Nella cavità c'era abbastanza aria per resistere fino all'arrivo dei soccorsi.