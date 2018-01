Rapinò una donna con lo spray al peperoncino, 28enne nei guai

La polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 28enne finito in carcere per cumulo di pena per aver commesso numerosi reati contro la persona ed il patrimonio.

Gli investigatori hanno raccolto gravi indizi di responsabilità raccolti a carico dell’uomo di origini marocchine che, nella notte del 9 settembre 2017, in piazza delle Vigne, dopo aver spruzzato al viso di una donna uno spray al peperoncino, le strappò dal collo la collanina in oro e si diede alla fuga.

La vittima, che quella notte venne trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Galliera e medicata per le lesioni subite, ha raccontato alla polizia di aver anche ricevuto pesanti intimidazioni da parte di un conoscente dell'aggressore per convincera a ritirare la denuncia.

Il maleintenzionato è stato denunciato per rapina, lesioni aggravate e tentata violenza privata.