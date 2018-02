Rapina in via Venti, commessa scaraventata a terra

Nel pomeriggio di ieri, personale della Squadra Mobile, transitando in via XX Settembre, ha notato un individuo che correva, inseguito dall'addetto alla vigilanza di uno dei negozi presenti in zona. Gli agenti, intuendo la situazione, sono intervenuti immediatamente, bloccando la fuga del giovane, che era ormai riuscito ad allontanarsi dai dipendenti dell'esercizio commerciale.

Dai primi accertamenti è emerso che l'uomo, sorpreso dopo aver rubato oltre 200 euro di profumi dal vicino negozio Coin, aveva scaraventato a terra una commessa, che tentava di fermarlo, per poi scappare, vanamente inseguito dall'addetto anti-taccheggio.

Fermato dagli agenti intervenuti, il rapinatore trasfertista, un tossicodipendente giunto a Genova dalla provincia di Alessandria per procurarsi i soldi per una dose, è stato accompagnato in questura e trasferito nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo previsto per questa mattina.