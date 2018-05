Furto da 425 euro in via Venti, decisivo l'intervento di un vigilante

Un uomo di 35 anni, originario dell'Ecuador, è stato arrestato ieri pomeriggio, martedì 29 maggio 2018, intorno alle or 15, per aver tentato di rubare all'interno della Coin di via XX Settembre.

Furto da 425 euro

L’uomo è entrato dentro il negozio e ha cercato di rubare un paio di occhiali di marca e svariati capi d’abbigliamento per un valore complessivo di 425 euro. Un addetto alla vigilanza, che lo aveva visto rompere le placche antitaccheggio, lo ha però bloccato quando ha cercato di uscire dal negozio senza pagare. Il giovane, con svariati precedenti specifici, è stato arrestato dai poliziotti intervenuti sul posto ed è stato processato per direttissima nella mattinata di mercoledì 30 maggio.