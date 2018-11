Compra il motore dell'auto su internet, ci rimette mille euro

Nella giornata di lunedì 12 novembre 2018 a Chiavari i carabinieri della locale stazione, al termine di accertamenti, hanno denunciato un uomo di origini campane, gravato da pregiudizi di polizia.

Quest'ultimo, attraverso raggiri e artifizi, è riuscito a farsi accreditare sul proprio conto corrente postale la somma di mille euro da un 80enne, residente a Cogorno, quale corrispettivo per la vendita di un motore per auto, messo in vendita fittiziamente su sito internet.