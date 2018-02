Terremoto in Fontanabuona, scuola evacuata

Momenti di tensione a Cogorno nella tarda mattina di martedì 20 febbraio, quando, intorno alle 12.30, una scossa di terremoto è stata avvertita in tutto il paese. In via precauzionale la scuola è stata evacuata e sul posto è stata inviata una squadra dei vigili del Fuoco.

Il terremoto, che è stato localizzato dall'Ingv centro nazionale terremoti, si è sentito nella zona del Tigullio, con epicentro a 37 chilometri da Genova. La zona di origine della frattura è stata registrata a sei chilometri di profondità.