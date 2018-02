Abusi in una scuola di Cogorno, chiesto maxi risarcimento agli insegnanti

Un risarcimento da oltre 450mila euro, di cui 385mila per danno patrimoniale e oltre 100mila per danno d’immagine: è la richiesta avanzata dalla procura della Corte dei Conti nei confronti di due ex insegnanti di sostegno di una scuola media di Cogorno, nel chiavarese, condannati per maltrattamenti e abusi sessuali su alunni disabili.

La richiesta è emersa nel corso della presentazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti della Liguria. I fatti risalgono al periodo tra il 2008 e il 2011, quando, secondo l’accusa (e i giudici che li hanno condannati) uno dei due, insegnante di educazione fisica, avrebbe schiaffeggiato e palpeggiato alcuni allievi e toccato il seno alla collega, invitando uno dei ragazzi a fare lo stesso. La Cassazione nel 2016 li aveva condannati rispettivamente a 9 anni e 6 mesi e a 2 anni di carcere, oltre che al risarcimento delle parti civili insieme con il ministero dell’Istruzione.

Il ministero ha dunque pagato oltre 358mila euro, la stessa cifra che la Procura ella Corte dei Conti ha chiesto agli insegnanti chiamando in causa anche il direttore dell’istituto scolastico per il risarcimento del 10% della somma. L’uomo era stato assolto nel corso del processo penale, ma per la procura contabile, pur messo a conoscenza dei fatti, «non si è attivato in modo adeguato per accertare la veridicità delle notizie e la effettiva sussistenza di gravi fatti denunciati».