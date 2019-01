Bosco in fiamme a Cogorno, notte di lavoro per i Vigili del fuoco

Un incendio è divampato nella notte tra venerdì e sabato a Cogorno, nell’entroterra del Levante, costringendo i Vigili del fuoco a lavorare tutta la notte per spegnerlo e mettere in sicurezza la zona, complice il forte vento di questi giorni.

Il rogo è scoppiato in una macchina di vegetazione che sovrasta via Giorgio Renda, e si è rapidamente esteso. Sul posto sono intervenute diverse squadre che hanno lavorato quasi sino all’alba, sino a quando non è arrivato il via libera da parte del Direttore operazioni spegnimento per rientrare.

Non risultano feriti né intossicati, ma restano da chiarire le cause del rogo.