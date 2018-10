Cogorno, spaccio di eroina a San Salvatore: un arresto

Venerdì 12 ottobre 2018 i Carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Chiavari hanno arrestato uno spacciatore di droga a San Salvatore di Cogorno.

A finire in manette è stato un pregiudicato di Chiavari di 47 anni, sorpreso dai militari mentre cedeva a un'altra persona cinque dosi di eroina per un totale di 1,5 grammi. Grazie alla successiva perquisizione domiciliare le forze dell'ordine hanno trovato altri 0,4 grammi di droga, un bilancino elettronico ed altro materiale che veniva utilizzato per confezionare le dosi.

Tutta la droga è stata sequestrata mentre il 47enne è stato portato nelle camere di sicurezza della Compagnia di Chiavari in attesa del giudizio per direttissima che si è svolto nella mattinata di sabato 13 ottobre 2018.