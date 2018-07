Cade dalle finestra della casa vacanza, 15enne in ospedale

È caduto dalla finestra al secondo piano della casa vacanza in cui sta trascorrendo qualche giorno con la parrocchia, fortunatamente procurandosi soltanto una frattura al polso e qualche escoriazione. Ma poteva finire molto peggio quella che per i carabinieri sarebbe una bravata da ragazzi, che ha avuto per protagonista un 15enne.

La segnalazione al 112 è partita poco prima delle 2 della notte tra martedì e mercoledì da una casa di villeggiatura di Cogorno, nell’entroterra del levante: al telefono gli accompagnatori dei ragazzi parlano di una caduta, senza specificare cosa sia esattamente accaduto. I soccorritori quando arrivano sul posto trovano il ragazzino dolorante, con un polso rotto e spaventato, lo caricano in ambulanza e lo accompagnano al San Martino in codice rosso (ma le sue condizioni non sono gravi).

Anche i carabinieri vengono chiamati sul posto, intervengono gli uomini di Lavagna, che accertano che la caduta è avvenuta dalla finestra di una camera al secondo piano dell’edificio. L’ipotesi è che il 15enne possa essersi sporto troppo e sia inavvertitamente caduto: i militari escludono categoricamente, al momento, che possa essersi trattato di una lite culminata con una spinta, e sono più che propensi a etichettare l’episodio come una bravata.