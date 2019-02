Stoppani, Toti diffida il Ministero dell'Ambiente

"La Regione diffida il Ministero dell'Ambiente sulla Stoppani": il presidente della Regione, Giovanni Toti, annuncia il provvedimento firmato oggi, con l'assessore alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone, e i due sindaci coinvolti, Luigi Gambino, di Arenzano, e Mauro Cavelli, di Cogoleto.

Il 14 febbraio scade lo stato di emergenza per la ex Stoppani - fabbrica che lavorava cromo esavalente - e della sua messa in sicurezza. Tutto scadrà il 14 febbraio, anche l'incarico del commissario per l'emergenza, la prefetta Fiamma Spena.



«Si tratta di un atto dovuto - dice il presidente della Regione, Giovanni Toti - da due mesi continuiamo a incalzare il ministro dell'Ambiente Costa sulla questione, ma finora non è stato fatto nulla e ora, a 48 ore, dalla scadenza, inviamo una diffida. A rischiare di interrompersi sono le tre azioni fondamentali garantite dall'emergenza: il sistema di emungimento del cromo esavalente dal sottosuolo, il funzionamento della discarica delle Molinette di cui occorre sorvegliare il percolato e il mantenimento del sito di stoccaggio di rifiuti speciali provenienti dalle attività di bonifica che, con lo scadere dello stato di emergenza, sarebbe immediatamente fuori legge. Occore un decreto legge o una legge, immediatamente».



A lanciare l'allarme ambientale è l'assessore alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone: «Se il Ministero dell'Ambiente non provvederà, dal 15 febbraio 17 chilogrammi di cromo esavalente di sverseranno in mare ogni giorno. E parliamo di una sostanza di cui bastano pochi grammi per avere effetti micidiali sulla salute dell'uomo e dell'ambiente».