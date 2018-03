Cade e resta infilzato su un cancello: 56enne rischia l'amputazione

Resta ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Martino l’uomo di 56 anni che venerdì è rimasto infilzato in una cancellata a Cogoleto.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di venerdì in via Isnardi: stando alle prime ricostruzioni, l’uomo stava tentando di scavalcare la ringhiera che delimita uno dei cortili di un palazzo vicino a quello in cui risiede la madre, quando ha perso l’equilibrio ed è caduto su un cancello sottostante. Uno degli spuntoni di metallo gli si è infilato sotto l’ascella, ferendolo anche al viso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per liberarlo, e poi un’ambulanza della Croce Rossa e l’automedica. Dopo avere tagliato la cancellata, la squadra di Multedo lo ha affidato ai volontari, che hanno accompagnato d’urgenza il ferito al San Martino. I medici hanno stabilizzato le sue condizioni, ma resta il rischio che possa perdere il braccio.