Incidente in stazione, grave una donna scontrata dal treno

Una donna è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino dopo essere stata scontrata da un treno nella stazione di Cogoleto. L'incidente è avvenuto poco prima delle 23 di lunedì 23 aprile 2018.

Pare che la donna non si sia lanciata volontariamente contro il treno ma sia stata urtata per disattenzione, non essendosi allontanata dalla linea gialla quando il convoglio stava entrando in stazione.

Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica per soccorrere la donna ferita, insieme a una squadra di vigili del fuoco e ai carabinieri di Arenzano.