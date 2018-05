Incendio campeggio a Cogoleto, nessun ferito

Paura questa mattina, sabato 12 maggio, a Cogoleto all'interno del Camping Osservatorio. I vigili del Fuoco della sede centrale, insieme al distaccamento savonese di Varazze, sono stati chiamati a intervenire in stradale Vicinale Chiappino, per alcune casette andate a fuoco.

Le fiamme sarebbero partite da una struttura e si sono propagate anche alle altre due adiacenti. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto anche il Nucleo investigativo antincendio territoriale (Niat) per scoprire le cause del rogo