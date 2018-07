Ruba la ruota di una bici, 18enne denunciato

Ha rubato la ruota di una bici ma è stato fermato dai carabinieri. È successo ieri notte, mercoledì 25 luglio, a Cogoleto quando i militari hanno notato un gruppo di ragazzi manovrare intorno a una bicicletta.

Il giovane 18enne di origini brasiliane e residente a Genova, è stato bloccato mentre i compagni di avventura sono scappati. Il ladro è stato denunciato per furto aggravato per aver sottratto la ruota alla bici posteggiata in strada.