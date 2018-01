Precipita durante l'arrampicata, escursionista grave al San Martino

Incidente in mattinata per un escursionista che stava facendo arrampicata su una parete sulle alture di Cogoleto, nel ponente genovese.

Il ferito, un uomo di 30 anni, avrebbe perso l’equilibrio mentre risaliva la parete rocciosa, precipitando per circa 15 metri.

Sul posto è intervenuto l’elicottero dei vigili del fuoco insieme con i militi della Croce d’Oro di Sciarborasca, che dopo avere recuperato il 40enne lo hanno accompagnato all’ospedale San Martino in codice rosso. Dalle prime informazioni sembra che nella caduta si sia procurato un trauma cranico e alcuni fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita.