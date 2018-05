Controesodo del Primo Maggio: autostrade da "bollino rosso"

È iniziato già in mattinata il "controesodo" che segna la fine del ponte del Primo Maggio: dopo quattro giornate di vacanze, sono molti gli italiani che hanno scelto la giornata di oggi per rimettersi in auto e tornare a casa, soprattutto dalla riviera (di levante e di ponente) verso le città del nord, e le ripercussioni sulle autostrade non mancano.

A Genova si segnala traffico da "bollino rosso" sull'autostrada A10 provenendo da Ventimiglia verso Gravellona Toce (in particolare sul tratto che da Varazze porta al bivio per la A26), e sulla A12, tra Chiavari e il bivio per la A7, in direzione Milano.