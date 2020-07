Domenica di rientri, la situazione in autostrada

Traffico intenso sulle autostrade liguri, ma la situazione peggiore dovrebbe essere tra il pomeriggio e la sera di domenica 19 luglio 2020 con i rientri in direzione Milano e verso il Piemonte.

Le prime problematiche pomeridiane si registrano su A10 e A12 con le consuete code causa cantieri: due chilometri tra Varazze e Arenzano sulla A10 in direzione Genova intorno alle 14:30 e due chilometri anche sulla A12 tra Rapallo e Recco, sempre verso il capoluogo ligure, intorno alle 15.30.

Alle 16.30 Autostrade segnala anche un chilometro di coda tra il bivio A10/Inizio Complanare Savona e Albisola.

Peggioramento alle 17.30 sulla A10 con cinque chilometri di coda tra Varazze e il Bivio A10/A26 Trafori. Code a tratti anche al bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone.

Rimangono chiuse sulla A10 l'uscita di Genova Pra' provenendo da Genova, il casello di Genova Pegli in entrata verso Ventimiglia e in uscita per chi proviene da Genova e la stazione di Celle Ligure in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Ventimiglia.

Sulla A12 chiusa invece la stazione di Chiavari in entrata e in uscita, ma è stata riaperta quella di Lavagna. Per quello che riguarda la A7, infine, è chiusa la stazione di Isola del Cantone in uscita per chi proviene da Genova e in entrata in entrambe le direzioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le prossime chiusure notturne

A7. Tratto Chiuso tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Sampierdarena dalle ore 22 alle ore 06 tra domenica 19 e lunedì 20 luglio per lavori.

A10. In direzione Ventimiglia tratto chiuso tra Bivio A10/A26 Trafori e Arenzano dalle ore 21 alle 7 dal 19 al 22 luglio per lavori. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Arenzano

A10. In direzione Ventimiglia tratto chiuso tra Genova Aeroporto e Genova Pra' dalle ore 22 alle 6 tra domenica 19 e lunedì 20 luglio. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Pra'.

A10. In direzione Genova tratto chiuso tra Genova Pra' e Genova Aeroporto dalle ore 22 alle 6 tra domenica 19 e lunedì 20 luglio 2020.

A26. Chiusa l'entrata di Masone dalle ore 20 alle ore 22 di lunedì 20 luglio in entrambe le direzioni. Entrata consigliata verso Genova Voltri: Genova Pra' su A10 Genova-Ventimiglia. Entrata consigliata verso Gravellona Toce: Ovada.