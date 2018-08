Ponte Morandi, chiesto commissariamento Autostrade

Il Codacons ha deciso di presentare un'istanza per chiedere il commissariamento nei confronti della Società di Autostrade, per il tratto coinvolto nel crollo del ponte Morandi. L'Associazione si rivolge all'Anac, al Prefetto, al commissario straordinario delegato all'emergenza Giovanni Toti, ai vicepremier Salvini e Di Maio e al ministero dei trasporti chiedendo l'attivazione della procedura prevista dall'articolo 32 Dl 90/2014.

Il meccanismo di commissariamento prevede un'informativa del presidente Anac al procuratore della Repubblica, con contestuale proposta (al Prefetto), di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa limitatamente alla completa esecuzione della concessione. Nel caso specifico, si discuterebbe della sola tratta interessata, resa autonoma grazie a una sorta di scissione all'interno della concessione (il solo nodo di Genova).

Lo scopo è quello di «separare la soluzione dei problemi dall'accertamento delle responsabilità, garantendo buon andamento e corretti tempi amministrativi", garantendo continuità ai lavoratori e sensibili vantaggi sul mercato finanziario. Costi e tempi del commissariamento, d'altra parte, sono ben noti e ormai sperimentati, dopo le esperienze Mose ed Expo, e la procedura è contemplata dalle linee-guida Anac.

Si legge all'interno dell'istanza: «Ciò in quanto appare inidonea la misura dell'affidamento al privato sia dell'abbattimento del residuo ponte sia della ricostruzione eventuale dello stesso. Ciò in quanto è logico e legittimo che atti e comportamenti connessi a una vicenda in cui potrebbero profilarsi responsabilità della stessa società debbano essere gestiti e affidati allo Stato concedente e a suoi commissari per la certezza del fine pubblico perseguito scevro da qualsiasi fine privato e in presenza di possibili situazioni di conflitto di interessi tra privato concessionario e stato concedente nella vicenda de qua».

«Inoltre l'istanza è determinata dalla necessità di dare certezza ai cittadini rappresentati dal Codacons che ogni e qualsiasi atto compiuto nella vicenda sia solo ed esclusivamente nell'interesse dei cittadini stessi, portatori dell'interesse pubblico e collettivo connesso alla concessione in atto».

Ripresa la rimozione delle macerie dopo l'allerta

Dalle 8 di questa mattina, con la cessazione dell'allerta gialla, sono ripresi i lavori nell'alveo del Polcevera per la rimozione delle macerie ancora presenti (circa 1.200 tonnellate), il cui completo smaltimento è previsto entro la metà della prossima settimana. Le forti piogge che si sono abbattute sulla città intorno alle 20 di sabato 25 agosto non hanno creato particolari criticità nella zona rossa intorno al ponte. Allagamenti si sono registrati nel sottopasso di Brin, in lungomare Canepa, a San Fruttuoso e Marassi.

Il mondo dello sport vicino a Genova

'Genova nel cuore': questa frase compare sulla maglietta con cui tutte le squadre della Lega Serie A e gli ufficiali di gara entrano in campo per la seconda giornata di campionato. Un modo per ricordare le vittime del crollo di Ponte Morandi e per sostenere la città di Genova. La frase è accompagnata da un disegno significativo: il ponte crollato con al centro un cuore formato da tanti piccoli cuori, in rappresentanza delle persone che sono state coinvolte in questa tragedia e di quanti hanno lavorato per prestare soccorso o stanno lavorando per "ricostruire" il vuoto che si è creato a Genova.

Ieri alle 18 anche il personaggio calcistico del momento, Cristiano Ronaldo, ha indossato la maglia 'Genova nel cuore' in occasione della partita contro la Lazio allo Stadium di Torino. Questa sera tocca ai giocatori di Genoa e Sampdoria. «Nei nostri cuori» è la scritta che accompagna l'adesivo presente sulle due Formula 1 della scuderia Ferrari, impegnate questo fine settimana nel gran premio del Belgio a Spa.