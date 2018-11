Centro storico, sgomberato palazzo occupato

Sono iniziate giovedì mattina le operazioni di sgombero di un edificio occupato di salita di Coccagna, in centro storico, a pochi passi da via Ravecca. Si tratta di uno stabile di proprietà di Arte, dove da tempo risiederebbero alcuni giovani di area antagonista già denunciati nel 2014 per l’occupazione dello stesso immobile.

Lo sgombero è stato gestito dagli agenti della Digos, che hanno messo in pratica il decreto di sequestro preventivo emesso dal tribunale di Genova. All’interno dello stabile sono state trovate 3 persone che hanno inizialmente opposto resistenza allo sgombero, finendo poi per uscire spontaneamente.

Una volta liberato l’edificio, i dipendenti Arte hanno messo i sigilli.