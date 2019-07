Da Genova a Olbia in traghetto con 300mila euro di cocaina: arrestato trafficante

Si è imbarcato su un traghetto in partenza da Genova e diretto a Olbia con un chilogrammo di cocaina pura che, se immessa sul mercato sardo, avrebbe fruttato almeno 300mila euro: a scoprire l’uomo, un 55enne pugliese residente a Milano da diversi anni, la Guardia di Finanza del Gruppo di Olbia, che grazie al fiuto del cane antidroga ha individuato i pacchi di cocaina nascosti in un doppio fondo dell’auto.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine propri per reati in materia di stupefacenti, una volta arrivato al porto di Olbia Isola Bianca ha subito notato gli uomini delle Fiamme Gialle e ha provato a fuggire. Bloccato, ha iniziato a dare risposte evasive e spesso contraddittorie alle domande dei militari, che alla fine hanno deciso di perquisirlo e di allargare il controllo anche alla sua macchina.

Proprio nel vano portabagagli, i due cani Ober e Daff hanno individuato un doppio fondo in cui erano stati nascosti due pacchi di cocaina purissima sigillati e sottovuoto, coperti da caffè in polvere e immersi in un barattolo di vernice proprio per “neutralizzare” il fiuto dei due animali.

Accorgimenti inutili: la droga, un chilogrammo di peso totale, è stata sequestrata insieme con diverse migliaia di euro frutto con tutta probabilità dell’attività del trafficante, che è stato trasferito nel carcere di Nuchis, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Tempio Pausania.