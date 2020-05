Take-away della droga: "kebabbaro" spacciava cocaina

Hanno usato un take away di kebab in via Milano, a Genova, chiuso per la pandemia, come deposito della droga.

Ma il via vai dal locale ha insospettito i carabinieri che ieri hanno arrestato tre persone, due uomini e una donna di origini marocchine, di età compresa tra i 49 e i 33 anni.

I carabinieri li hanno trovati con 30 grammi di cocaina mentre nel locale ne hanno trovati altri tre etti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.