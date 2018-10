Nasconde eroina e cocaina in bocca, spacciatore arrestato

Nel pomeriggio di martedì 23 ottobre 2018 le volanti della polizia hanno arrestato un cittadino del Gambia di 18 anni, che è stato sorpreso mentre spacciava droga nei vicoli. Gli agenti della Questura hanno fatto un giro a piedi nel cuore di Genova nel tentativo di contrastare il fenomeno della vendita illegale di droga. Appena entrati nei vicoli hanno subito visto il 18enne confabulare con alcuni tossicodipendenti e hanno deciso di controllarlo.

Il giovane però, vistosi scoperto, è scappato e durante la sua fuga ha cercato di espellere dalla bocca alcune piccole dosi di droga. Gli operatori sono riusciti immediatamente a fermarlo, scoprendo che le confezioni poco prima sputate erano tre involucri contenenti circa due grammi di cocaina e altri tre involucri con circa tre grammi di eroina.

Il 18enne, trovato in possesso anche della somma di 30 euro in banconote da 5, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, è stato processato per direttissima.