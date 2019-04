Clochard trovato morto alla Foce, a ucciderlo un malore

Non è stata disposta alcuna autopsia sul corpo del clochard trovato senza vita domenica mattina all'angolo tra via Cecchi e via Finocchiaro Aprile, nel quartiere genovese della Foce.

I primi accertamenti hanno infatti confermato che l'uomo sarebbe morto per cause naturali, con tutta probabilità un malore. A confermarlo anche il quadro clinico, che testimonia i numerosi ricoveri avuti in passato.

Si tratta di un uomo di 64 anni di origini tunisine, volto noto per i residenti del quartiere: òa polizia, intervenuta sul posto, lo ha identificato grazie alle impronte digitali. Con sé, infatti, l'uomo aveva soltanto qualche genere alimentare e pochi effetti personali, ma nessun documento.