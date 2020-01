Evaso dal carcere di Marassi, affiliato al clan Grimaldi catturato a Napoli

Dopo oltre un mese di latitanza, è stato catturato a Napoli il 45enne evaso dal carcere di Marassi durante un permesso premio lo scorso 21 dicembre.

A confermare la cattura, avvenuta con un blitz della Squadra Mobile di Napoli in un appartamento di Qualiano, è la Uil Polizia Penitenziaria. Il 45enne, originario di Marano e in carcere dal 2003, avrebbe avuto il fine pena nel 2024, e stava scontando una pena dove stava scontando una condanna definitiva per associazione a delinquere di stampo mafioso. Secondo gli inquirenti, infatti, sarebbe un affiliato al clan Grimaldi, attivo a Soccavo.

L'uomo era evaso dal carcere il 21 dicembre, dopo avere trascorso alcuni giorni in famiglia come permesso premio. Dopo di lui altri due detenuti sono evasi dal carcere nel corso delle festività natalizie: tutti erano in permesso premio.