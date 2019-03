Circo alla Foce, primo weekend di presidio per gli animalisti

Primo weekend di presidio in piazza Rossetti da parte degli animalisti genovesi, scesi in strada per protestare contro l’arrivo del circo a Genova.

I partecipanti all’iniziativa si sono dati appuntamento sabato e domenica pomeriggio davanti al tendone del circo con striscioni e cartelli, e sono rimasti in presidio per diverse ore: “No al circo con gli animali, animali liberi”, e ancora “Sono qui perché gli animali nel circo non si divertono”.

La manifestazione - che prevede diversi presidi ogni weekend per l’intera permanenza del circo in città - era stata annunciata nello scorse settimane, quando ancora sembrava che l’appuntamento con il circo sarebbe stato doppio: uno in zona Staglieno e uno alla Foce.

Alla fine è stato però confermato soltanto quello allestito nell’area accanto alla Fiera, e sino a domenica 7 aprile gli animalisti continueranno a manifestare ogni sabato e domenica: «Sono schiavi, soli, sfruttati: aiutateci a fermare questo spettacolo anacronistico e diseducativo».