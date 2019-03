Cinghiali in città e cittadini 'rimbalzati' dal 112, se ne discute a Tursi

Il Consiglio comunale di martedì 26 marzo 2019 è iniziato come di consueto con la discussione degli articoli 54, interrogazioni a risposta immediata.

Funziona la campagna di educazione e sensibilizzazione della Protezione Civile del Comune di Genova su come agire in caso di incontri con i cinghiali? A sollevare il quesito è stata Cristina Lodi (Pd), sottolineando che la campagna di informazione invita a chiamare il 112 per segnalare la presenza degli ungulati, ma i cittadini segnalano di non ricevere risposte se non quella di chiamare direttamente la Polizia Locale o i Carabinieri. Poiché sembra che tale modalità non stia dando i risultati attesi, la richiesta alla Giunta è di conoscere se sono previste, oltre alla segnalazione dei cittadini, per contrastare la presenza di tali animali, soprattutto nel quartiere che confina con il parco del Peralto.

La replica dell'assessore Matteo Campora: «La presenza dei cinghiali è senz'altro un problema. Insieme con Regione Liguria abbiamo predisposto e siglato un protocollo d'intesa nel quale vengono esplicitate tutta una serie di azioni per difendersi da questi animali, che non sono assolutamente domestici. Tra questi la campagna di informazione. Assicuro il mio interessamento sulla criticità del 112 sollevata con questa interrogazione».