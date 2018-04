Cinghiali in città, mamma e cuccioli nel posteggio del San Martino

Ieri sera la polizia Municipale ha ricevuto una chiamata alla centrale operativa da parte di un cittadino allarmato per la presenza di cinghiali nell'area interna del San Martino.

Lunedì 9 aprile, intorno alle 23.30, gli agenti si sono recati nel parcheggio del San Martino dove un branco, composto da mamma cinghiale e cuccioli, gironzolava indisturbata. La polizia ha quindi attivato il protocollo d'ingaggio degli uffici competenti alla luce della vigente normativa, trasmettendo la prevista segnalazione per la valutazione delle forme più opportune d'intervento.

In questo periodo i cinghiali, conclusa la stagione riproduttiva, scendono sovente in città, accompagnati dai cuccioli, per cercare cibo.