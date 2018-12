Cinghiali nei viali del San Martino: l'ironia dei social e le rassicurazioni di Mai

Cinghiali a passeggio nei viali dell’ospedale San Martino: gli esemplari sono stati avvistati nei giorni scorsi sia dai dipendenti sia da cittadini in visita a parenti o in attesa di visite. Presenze bizzarre, nel parco di un ospedale, anche se non del tutto inaspettate in una città come Genova.

La presenza dei cinghiali è stata “documentata” anche da un video che in queste ore sta circolando sui social network (finendo anche sulla pagina “Genova, contro il degrado) in cui l’autore ironizza sui «tempi d’attesa troppo lunghi» dell’ospedale osservando gli ungulati pascolare nelle aiuole.

Inevitabilmente, la questione è arrivata anche sul tavolo dell’assessore regionale all’Agricoltura, Stefano Mai, che ha assicurato che «stiamo mettendo in atto tutti gli strumenti necessari per allontanare dai luoghi pubblici e dai centri abitati gli ungulati. In un contesto delicato come quello di un ospedale non si possono usare tutti i metodi esistenti per la rimozione, ma possiamo utilizzare solo le gabbie per garantire l’incolumità pubblica e la sicurezza della zona».

Stando ai dati elencati da Mai, gli agenti della vigilanza regionale piazzano le gabbie di cattura a cadenza regolare, e negli ultimi mesi sono stati effettuati già diversi interventi: «Il 25 ottobre sono stati individuati e subito allontanati 8 esemplari. In seguito al ritorno degli ungulati, l’8 novembre siamo riusciti ad allontanarli nuovamente dalla zona. Il 15 novembre abbiamo montato due gabbie e lo stesso giorno quelle gabbie hanno portato alla cattura di due esemplari. Un altro cinghiale maschio di 90 kg è stato catturato il 16 novembre».

L’invito di Mai è ancora una volta quello di non dare da mangiare agli animali per evitare che si avvicinino ai centri abitati e vi restino in cerca di cibo.