Cinghiali: il consiglio comunale decide di chiudere i varchi sul Bisagno

All'ordine del giorno del consiglio comunale di martedì 1 ottobre 2019 c'era anche la mozione 84 del 9 luglio 2019 relativa alla 'Chiusura varchi accesso Bisagno per limitazione incursione cinghiali in ambito urbano'.

L'atto è statp presentato da Maria Tini, Fabio Ceraudo, Stefano Giordano, Giuseppe Immordino e Luca Pirondini.

La mozione è stata approvata con 31 voti a favore e un contrario (Alberto Campanella di Fratelli d'Italia) e 5 astenuti: Stefano Anzalone e Lilli Lauro (Fi) , Direzione Italia, Antonino Gambino e Valeriano Vacalebre (Fratelli d'Italia).

Durante il dibattito che ha preceduto la votazione è stato ricordato il recente episodio di una famigliola di cinghiali, a spasso in via XX Settembre. La chiusura dei nove varchi dovrebbe servire a impedire che gli ungulati che scendono in città dal greto del torrente, si riversino poi in strada.