America e Ritz sfrattati per lasciare spazio a supermercati, Tursi stoppa tutto

Il Consiglio comunale di martedì 4 dicembre 2018, come di consueto, è iniziato con la discussione degli articoli 54, interrogazioni a risposta immediata.

Il 6 novembre scorso la conferenza capigruppo del consiglio comunale ha incontrato le organizzazioni sindacali, per un confronto sulla chiusura della Multisala America di via Colombo e “Ritz d'Essai” di piazza Leopardi. Guido Grillo (Fi) ha chiesto quali azioni la Giunta ha previsto per la tutela dei lavoratori e per scongiurare la chiusura di queste storiche sale cinematografiche genovesi.

Per la giunta ha preso la parola l'assessore Giancarlo Vinacci: «Purtroppo ci sono molti settori economici in sofferenza. Dopo la conferenza capigruppo ho incontrato i gestori e la proprietà la incontrerò l'11 dicembre. Il gestore aveva chiesto, vista la crisi dei cinema, una revisione del contrato d'affitto o la ristrutturazione della sala. La proprietà non ha neanche risposto al gestore e ha proceduto con la fine del contratto, inviando una lettera di sfratto. Mi sono convinto che la proprietà ha in testa di fare qualcos'altro. Ho verificato con l'assessore Simonetta Cenci e abbiamo constatato che non è possibile, in quei locali, insediare un supermercato. Non ci sono al momento domande presso l'Urbanistica per cambiare la destinazione d'uso di quei locali. Mi impegno a riferire in consiglio quanto emergerà dall'incontro con la proprietà dell'11 dicembre».