Cimitero per animali, in mancanza di fondi Tursi chiede aiuto ai privati

Un cimitero per gli animali a Genova. Se ne parla ormai da diversi anni, ma ancora non è stato costruito. Il consiglio comunale del 27 maggio 2014 aveva addirittura approvato una mozione per la realizzazione e quello del 17 marzo 2015 anche il relativo regolamento, poi tutto l'iter si è fermato. Francesco De Benedictis, consigliere di Noi con l’Italia, ha chiesto al Comune come mai tutto è rimasto bloccato.

L'assessore Matteo Campora ha spiegato che mancherebbero le coperture economiche: «Non esiste un obbligo, per il Comune, di costruire un cimitero per gli animali, anche se è un’esigenza sentita. Siamo favorevoli, ma non abbiamo la possibilità di realizzarlo noi. Pertanto rivolgiamo un invito alle associazioni

animaliste a mettersi in contatto con il Comune, che è disponibile ad accompagnarle nella realizzazione, ma non nella gestione».