Da Sampierdarena a Nervi, allarme degrado nei cimiteri

Situazione difficile per i cimiteri genovesi con erba alta tra le lapidi e assenza di manutenzione segnalata da Nervi a Staglieno passando per Sampierdarena.

Il tema è approdato anche in consiglio comunale grazie alla segnalazione di Lorella Fontana della Lega che ha segnalato le pessime condizioni in cui versano i campi 1 e 2 del cimitero di Staglieno. Erba altissima, che ricopre parzialmente le tombe e personale che invita all’attenzione per la presenza di bisce o vipere.

L’assessore Matteo Campora ha spiegato: «Abbiamo verificato con Amiu, che lo sfalcio viene eseguito tre volte l’anno e il costo totale annuo, per i 35 cimiteri, ammonta a 100 mila euro. Lo sfalcio primaverile, già effettuato, ha interessato Staglieno dal 27 aprile al 5 maggio. A partire dal 20 giugno si procederà allo sfalcio estivo, e si inizierà dai campi di Staglieno, oggetto della sua interrogazione».

Situazione simile anche al cimitero di Nervi dove un lettore ci ha segnalato erba alta tra le lapidi e assenza di manutenzione. Stesso discorso per il cimitero della Castagna di Sampierdarena dove un lettore ci ha segnalato una situazione di grande degrado, anche in questo caso con erba alta tra le lapidi, detriti e terreno sconnesso e pieno di buche.

