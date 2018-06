Degrado nei cimiteri, Tursi: «Al via le operazioni di sfalcio»

Allarme degrado nei cimiteri cittadini: da Nervi a Voltri passando per Sampierdarena e il “fiore all’occhiello” che è il cimitero monumentale di Staglieno, le segnalazioni sulla condizioni in cui versano i campisanti arrivano ormai da diversi quartieri, con decine di persone che puntano il dito soprattutto contro la carenza - in certi casi, totale assenza - di manutenzione e la vegetazione selvaggia e incolta.

Della questione si dibatte ormai quotidianamente sui social network, dove le pagine e i gruppi di quartiere raccolgono i malumori dei residenti, e anche in consiglio Comunale. Nel corso dell’ultima seduta, per esempio, è stato il consigliere della Lega Fabio Ariotti, a sollevare l’argomento, chiedendo chiarimenti sulla situazione del cimitero di Voltri all’assessore Campora. Che ha annunciato che nei giorni scorsi è stata assegnata la gara per lo sfalcio dei cimiteri di tutto il territorio genovese, e che la ditta selezionata avrebbe già iniziato gli interventi.

«Si tratta di una vasta operazione di sfalcio e diserbo che coinvolge tutti e 35 i cimiteri cittadini - ha confermato Campora - Per quanto riguarda il cimitero di Voltri, è possibile che i lavori per la gronda autostradale comportino interventi da parte di Società Autostrade che coinvolgono anche il cimitero di Voltri e, in generale, gran parte dei cimiteri del Ponente».