«Aprite il porto alle bici», oltre 1.800 firme per la ciclabile tra Foce e Caricamento

Sono più di 1800 le firme che sono stare raccolte in 5 giorni a sostegno della petizione promossa da Cittadini Sostenibili su Change.org e indirizzata all’Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale per consentire il passaggio pedonale e in bicicletta sulla strada che collega il Porto Antico alla Foce.

Il percorso va da piazza Cavour a Piazzale Kennedy, percorrendo via Molo Giano, via Molo Cagni e via dei Pescatori: una direttrice lineare in piano meno lunga e meno trafficata, sottolineano da Cittadini Sostenibili, la cui proposta ha suscitato una valanga di commenti: «Sono noti i motivi di sicurezza che riguardano la chiusura della zona portuale, così come il fatto che all'interno vi si muovano mezzi pesanti. Chi scrive parte però dalla realtà delle cose che ha sotto gli occhi ogni giorno: già oggi sulle strade di Genova i ciclisti rischiano l'incolumità perché costretti a muoversi nel traffico, senza corsie riservate o segnaletica dedicata».

«La strada interna al porto è certamente meno trafficata, meno lunga e meno faticosa di corso Aurelio Saffi - proseguono i cittadini "bike-friendly" - Comunque un miglioramento, soprattutto se l'Autorità Portuale fosse disponibile ad aprire un tavolo nel quale discutere la formula migliore per effettuare questa apertura: una corsia transennata ciclo-pedonale? Un sistema di tesserino annuale per chi fa richiesta, con il quale farsi identificare in entrata e in uscita?»

Cittadini Sostenibili ha lanciato un ulteriore appello ai sostenitori del progetto invitando a fare “social bombing”: l’invio massiccio dello stesso messaggio - la richiesta di un tavolo in Autorità Portuale per discutere della proposta.