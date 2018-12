Operazione "Christmas Clean Stations": maxi controlli nelle stazioni

Il 20 dicembre - nell’ambito di una più vasta operazione nazionale in ambito ferroviario - si è svolta una giornata di controlli straordinari denominata “Christmas clean stations”. L’intensificazione ha riguardato in particolare 10 grandi stazioni italiane tra cui quella di Genova Piazza Principe.

Il "biglietto da visita" di Genova

Questa stazione infatti rappresenta, oltre che un luogo di approdo, anche il “biglietto da visita” della città in relazione alle migliaia di turisti che arrivano per visitare i numerosi luoghi di interesse storico e culturale di Genova.

I numeri dell'operazione

Complessivamente la Polizia Ferroviaria per la Liguria ha impegnato 91 operatori e 33 pattuglie. Le persone controllate sono state 161, una arrestata in esecuzione di un ordine di carcerazione per reati in materia di stupefacenti (dovendo scontare la pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione) e 2 persone sono state indagate per il reato di ricettazione perché trovate in possesso di 5 cellulari, immediatamente sequestrati.

Nel corso dell’operazione sono stati controllati anche 86 bagagli e 3 cittadini stranieri che, sorpresi nel tentativo di entrare in Italia, a Ventimiglia, sono stati riammessi in territorio francese.