Autostrade genovesi: le chiusure della settimana

Ecco le chiusure previste sulle autostrade genovesi a partire da lunedì 25 giugno, informazione molto importante per chi si mette in viaggio per lavoro e anche per le vacanze.

A7, chiuso il tratto tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone

Sulla A7 Serravalle-Genova, per quattro notti consecutive, con orario 22:00-06:00, dalle ore 22:00 di lunedì 25 alle ore 06:00 di venerdì 29 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Ronco Scrivia ed Isola del Cantone, verso Serravalle/Milano, per lavori di pavimentazione. Di conseguenza, sarà inibito l'accesso all'area di servizio 'Giovi est', situata all'interno del tratto chiuso.

In alternativa, dopo essere usciti obbligatoriamente alla stazione di Ronco Scrivia, si dovrà percorrere la viabilità ordinaria ed i veicoli leggeri potranno rientrare sulla A7 Serravalle-Genova alla stazione autostradale di Isola del Cantone, mentre i veicoli pesanti potranno rientrare alla stazione di Vignole Borbera, per proseguire in direzione di Serravalle/Milano.

Per le medie e lunghe percorrenze, chi viaggia verso Serravalle/Milano, potrà percorrere la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce in direzione di Gravellona ed immettersi sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, per proseguire sulla A7 Serravalle-Genova, in direzione di Milano.

A7, chiuso l'allacciamento con la A10 Genova-Savona

Sulla A7 Serravalle-Genova, per lavori di riqualifica delle barriere laterali sul viadotto "Polcevera", sarà chiuso l'allacciamento con la A10 Genova-Savona, per chi proviene da Genova ed è diretto a Savona, nei seguenti giorni:

per due notti consecutive, con orario 22:00-06:00, dalle ore 22:00 di lunedì 25 alle ore 06:00 di mercoledì 27 giugno;

per una notte, dalle ore 22:00 di giovedì 28 alle ore 06:00 di venerdì 29 giugno.

In alternativa, chi proviene dalla città di Genova, potrà entrare alla stazione autostradale di Genova Aeroporto, sulla A10 Genova-Savona.

A10, chiuso il tratto tra Genova Pra' e Genova Aeroporto

Sulla A10 Genova-Savona, per consentire lavori di riqualifica delle barriere foniche, sarà chiuso il tratto compreso tra Genova Pra' e Genova Aeroporto, verso Genova, nei seguenti giorni:

per una notte, dalle ore 22:00 di martedì 26 alle ore 06:00 di mercoledì 27 giugno;

per una notte, dalle ore 22:00 di giovedì 28 alle ore 06:00 di venerdì 29 giugno.

Pertanto, dopo l'uscita obbligatoria a Genova Pra', si dovrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A10 Genova-Savona alla stazione autostradale di Genova Aeroporto, per proseguire in direzione di Genova.

A12, chiuso l'allacciamento con la A7 Serravalle-Genova

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, dalle ore 22:00 di martedì 26 alle ore 06:00 di mercoledì 27 giugno, sarà chiuso l'allacciamento con la A7 Serravalle-Genova, per chi proviene da Livorno/Sestri Levante ed è diretto verso Genova, per lavori di manutenzione.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Genova Bolzaneto, sulla A7 Serravalle-Genova, e rientrare in autostrada dalla stessa stazione, per proseguire in direzione di Genova.

Aggiornamenti e informazioni

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite: i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24; sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple; su Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky) e su Sky TG24, disponibile al canale 50 del digitale terrestre. Sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in Area di Servizio.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21 attivo 24 ore su 24.