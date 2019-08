Corso Perrone, si allungano gli orari di chiusura

Si allungano gli orari di chiusura di corso Perrone.

Per accelerare i lavori di demolizione delle pile 1 e 2 del ponte Morandi, infatti, si rende necessario modificare l'orario di chiusura: la via resterà interdetta al traffico veicolare dalle 09.00 alle 17:00, dal lunedì al venerdì.

Il provvedimento è valido da venerdì 2 agosto sino a cessate esigenze, come rende noto la struttura commissariale. La strada, stando a quanto trapelato da Palazzo Tursi, dovrebbe riaprire completamente a partire dal 15 agosto. Resta chiusa via Fillak, fattore che a oggi lascia come unica grande via di collegamento per la Valpolcevera via Trenta Giugno.