Autostrade, le chiusure della settimana

Ecco tutte le chiusure e le variazioni della viabilità sulle autostrade del genovese nella settimana che parte lunedì 16 dicembre.

Chiuso tratto tra Genova Pra' e Genova Aeroporto

Sulla A10 Genova-Savona, per eseguire interventi obbligatori previsti ai sensi del D.lgs 264/06, finalizzati al potenziamento degli impianti delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Genova Pra' e Genova Aeroporto, verso Genova, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:30 di lunedì 16 alle 5:30 di martedì 17 dicembre;

-dalle 21:30 di mercoledì 18 alle 5:30 di giovedì 19 dicembre.

I cantieri prevedono l'ottimizzazione dei sistemi di comunicazione di emergenza presenti in galleria, a servizio dell'utenza e di quelli antincendio accessibili ai Vigili del Fuoco, oltre alla realizzazione degli impianti di drenaggio laterali, per la raccolta dei liquidi infiammabili.

In alternativa, chi è diretto verso Genova, dovrà uscire alla stazione autostradale di Genova Pra'.

Chiuso il casello di Rapallo

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per programmati lavori di manutenzione delle barriere antirumore, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle due notti consecutive di mercoledì 18 e giovedì 19 dicembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Rapallo, in entrata verso Sestri Levante e in uscita per chi proviene da Genova.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni autostradali:

in uscita da Genova: Recco o Chiavari;

in entrata verso Sestri Levante: Chiavari.

I mezzi pesanti potranno utilizzare l'entrata e l'uscita della stazione di Chiavari o, in alternativa, attendere la riapertura della stazione di Rapallo.

A7, chiuso tratto verso Genova ovest

Sulla A7 Serravalle-Genova, per programmati lavori di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di martedì 17 alle 06:00 di mercoledì 18 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra il bivio per la A12 Genova-Sestri Levante e quello proveniente dalla stessa A12, verso Genova.

Si precisa che, chi proviene dalla A12 (da Livorno/Sestri Levante) si potrà regolarmente immettere sulla A7 Serravalle-Genova, in direzione di Genova.

In alternativa, chi proviene da Milano/Serravalle, dovrà proseguire sulla A12 Genova-Sestri Levante e uscire alla stazione autostradale di Genova est da dove, eventualmente, si potrà rientrare per poi uscire a Genova ovest, sulla A7 Serravalle-Genova.

Chiusa l'uscita di Genova Est

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per programmati lavori di manutenzione all'impianto di illuminazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di giovedì 19 alle 6:00 di venerdì 20 dicembre, sarà chiusa l'uscita della stazione di Genova est, provenendo da Genova.

In alternativa si consiglia di uscire a Genova Nervi, sulla stessa A12 Genova-Sestri Levante, o a Genova ovest, sulla A7 Serravalle-Genova.

Chiuso il tratto tra Genova Bolzaneto e Busalla

Sulla A7 Serravalle-Genova, per attività programmate sulla tratta, in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di martedì 17 alle 6:00 di mercoledì 18 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Genova Bolzaneto e Busalla, verso Serravalle/Milano.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

-per i veicoli leggeri: dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Genova Bolzaneto, si potrà proseguire sulla SS35 dei Giovi e rientrare sulla A7, alla stazione autostradale di Busalla, in direzione di Serravalle/Milano;

-per i mezzi pesanti: immettersi sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce fino all'allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole e proseguire sulla A7 verso Milano.