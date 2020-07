Autostrade, le chiusure tra domenica e lunedì

Nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 luglio 2020 si segnalano le seguenti chiusure sulle autostrade genovesi.

A10 Genova-Savona

Chiusura, con orario 21:00-7:00, del tratto compreso tra l’allacciamento con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e Varazze, verso Savona, per attività di ispezione delle gallerie “Mervalo”, “Crevari” e “Borgonovo”. In alternativa, chi da Genova è diretto verso Savona, dovrà raggiungere, tramite la SS1 Aurelia, la stazione di Varazze e rientrare sulla A10. Chi dalla A26 è diretto a Savona, potrà uscire alla stazione di Genova Pra’ e tramite la SS1 Aurelia raggiungere la stazione di Varazze da cui entrare in A10.

Data la particolare conformazione del tratto in cui sono presenti tali fornici, non sarà possibile disporre una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta nel caso in cui, a seguito del monitoraggio notturno, si valutasse di proseguire oltre l’orario previsto le attività in galleria con ulteriori approfondimenti e/o interventi necessari. In tal caso, permarranno gli itinerari alternativi segnalati.

A12 Genova-Sestri Levante

In corrispondenza della stazione di Chiavari, con orario 22:00-7:00, per chi proviene da Livorno, sarà attivata una deviazione con obbligo di uscita e possibilità di rientro dalla stessa stazione, per consentire attività di ispezione all’interno della galleria “Del Forno”.

Data la particolare conformazione del tratto in cui è presente tale fornice, non sarà possibile disporre una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta nel caso in cui, a seguito del monitoraggio notturno, si valutasse di proseguire oltre l’orario previsto le attività in galleria con ulteriori approfondimenti e/o interventi necessari. In tal caso, permarrà l’obbligo di uscita con rientro alla stessa stazione di Chiavari.

Chiusure in modalità continuativa

Si ricorda che sono chiuse in modalità continuativa:

-sulla A7 Serravalle-Genova, il tratto compreso tra Bolzaneto e Genova ovest in direzione Genova e l’allacciamento con la A12 per chi da Genova ovest è diretto verso Livorno;

-sulla A7 Serravalle-Genova, la stazione di Busalla, in entrata verso Milano, fino alle 20:00 di lunedì 13 luglio;

-sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Genova Pegli, in entrata verso Savona e in uscita per chi proviene da Genova;

-sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Genova Pra’, in uscita per chi proviene da Genova;

-sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Arenzano, in entrata verso Savona;

-sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Celle Ligure, in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Savona;

-sulla A12 Genova-Sestri Levante, la stazione di Sestri Levante, in uscita per chi proviene da Genova;

-sulla A12 Genova-Sestri Levante, la stazione di Lavagna, in uscita per chi proviene da Livorno e in entrata verso Genova.

Chiusure dovute alla bomba di Campo Ligure

Si segnala, inoltre, che durante la mattinata di domenica 12 luglio, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire le operazioni di rimozione di un ordigno bellico ritrovato nel territorio del Comune di Campo Ligure, saranno chiusi i tratti compresi tra la Diramazione Predosa Bettole e Masone verso Genova e tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Ovada verso Alessandria/Gravellona Toce.

Per questo motivo, in accordo con la Polizia Stradale, in concomitanza di tali chiusure, al fine di mantenere il collegamento dal nord verso il capoluogo ligure, verrà temporaneamente riaperto il tratto di A7 compreso tra Genova Bolzaneto Genova ovest verso Genova. Conseguentemente, a partire dalle ore 2 di domenica 12 luglio – in anticipo per le necessarie attività propedeutiche - e fino a cessate esigenze, sarà chiusa la barriera di Genova ovest in entrata.

Il traffico che da Genova è diretto verso le destinazioni di Piemonte e Lombardia potrà entrare alla stazione di Bolzaneto sulla A7, mentre gli utenti diretti verso Livorno potranno entrare alle stazioni di Genova est o Genova Nervi sulla A12.

Resteranno chiusi: l’allacciamento dalla A12 verso Genova ovest e l’allacciamento dalla A7 verso la A12.

Al termine delle operazioni di messa in sicurezza dell’ordigno, con la riapertura dei suddetti tratti di A26, sulla A7 verrà ripristinata l’attuale configurazione con la chiusura del tratto compreso tra Genova Bolzaneto e Genova ovest verso Genova e la riapertura della barriera di Genova ovest in entrata.