Autostrade, chiusura del tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pegli

Cantiere sulla A10 Genova-Savona a partire da martedì 31 luglio: Autostrade per l'Italia comunica, per consentire lavori di manutenzione, per due notti consecutive, dalle ore 22:00 di martedì 31 alle ore 06:00 di giovedì 2 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pegli, in direzione di Savona.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria di Genova Aeroporto, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria, per poi rientrare in A10 alla stazione di Genova Pegli.