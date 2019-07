Demolizione Morandi, chiusure notturne per via Trenta Giugno

In previsione delle attività di taglio e rimozione delle travi cassone della pila 8 del lato Ovest di ponte Morandi, è prevista la chiusura al traffico di via Trenta Giugno dalle ore 20 alle ore 6, nel periodo compreso tra venerdì 19 e mercoledì 24 luglio.

In mattinata i detriti del ponte Morandi, e il loro smaltimento, sono stati ancora al centro delle polemiche nel corso di un'apposita commissione andata in scena a Tursi, che alla fine è stata sospesa. A scatenare le proteste dell'opposizione, l'assenza del sindaco Marco Bucci e le dichiarazioni che lo stesso sindaco-commissario ha pronunciato a margine della presentazione della nuova sede di IIt agli Erzelli, impegno per cui non ha potuto presenziare alla commissione.

«I detriti sono tutti “piazzati”, sappiamo dove metterli - ha detto Bucci - quello che manca ancora è l'autorizzazione a metterli a Fincantieri, ma sono tutti classificati». Parole che sembrano smentire quanto dichiarato dal portavoce del Rina in commissione, secondo cui a oggi devono ancora essere fatte le necessarie analisi per la classificazione, e cioè per capire quali e quante macerie siano considerate pericolose e dunque non riutilizzabili.