Centri sociali, Garassino: «Chi non paga, chiude»

«I centri sociali saranno trattati come una qualsiasi altra associazione: chi non paga chiude e chi non si attiene alle regole chiude. La

partita dei mancati pagamenti è nelle mani dell’assessorato del collega Pietro Piciocchi».

Lo ha detto l’assessore alla Sicurezza Stefano Garassino rispondendo a un’interrogazione a risposta immediata del consigliere leghista Davide Rossi sullo sgombero del centro sociale "Terra di Nessuno".

«Per questo centro sociale - ha specificato Stefano Garassino - abbiamo allo studio, con l’assessore Campora, un progetto che riguarda l’educazione ambientale».