Risse e spaccio: la Polizia chiude un bar a Sottoripa

Rimarrà chiuso per sette giorni il bar Giulia di via Sottoripa: il provvedimento di sospensione della licenza di somministrazione è stato preso dal Questore di Genova oggi, lunedì 17 febbraio, nei confronti del titolare del locale.

Cos'è successo

La misura si è resa necessaria dopo che - dalle attività di monitoraggio avviate nell'ottobre 2019 - è emerso che il bar era diventato polo di attrazione di pregiudicati, tutti con reati in materia di stupefacenti, contro la persona e il patromonio alle spalle. Tutti accomunati anche dalla pericolosità sociale e dall'inclinazione a delinquere.

A dicembre, tra l'altro, le forze dell'ordine erano dovute intervenire per sedare una violenta rissa nata tra due clienti, entrambi pregiudicati. In quel frangente, uno aveva colpito l'altro con un pugno al volto, procurandogli lesioni guaribili in sette giorni.

Tutti questi fatti sono stati giudicati lesivi della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, e dunque il Questore ha emesso il provvedimento.