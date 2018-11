Maxi operazione antidroga, arresti e perquisizioni anche a Genova

I carabinieri e finanzieri dei comandi Provinciali di Chieti stanno eseguendo, nelle province di Chieti, Genova, Campobasso e Foggia 20 ordini di custodia cautelare in carcere, emessi dal gip del Tribunale dell'Aquila, su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia.

I provvedimenti riguardano indagati, a vario titolo, per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e detenzione e porto illegale di armi, con l'esecuzione di altri 37 decreti di perquisizione nei confronti di altrettanti indagati.

La banda, composta da albanesi, risiedeva fra Vasto e San Salvo, dove aveva bar ed esercizi commerciali, ma in realtà gestiva l'importazione dall'Albania e da altri paesi dell'est, di grosse quantità di cocaina, eroina e hashish. Attraverso una serie di referenti la droga veniva distribuita in Abruzzo e in altre regioni italiane.

L'operazione arriva al termine di un'indagine durata oltre un anno e che aveva già portato all'arresto di 13 persone e al sequestro di 12 chilogrammi di stupefacenti.