Colpi in tutta Genova e in provincia, sgominata la banda della chiave bulgara

Finisce in manette la “banda della chiava bulgara”: dopo una lunga indagine coordinata dalla Procura, la Squadra Mobile della questura di Genova ha arrestato tre ladri di nazionalità georgiana specializzati in furti in appartamento che utilizzavano appunto la chiave bulgara per forzare gli ingressi e introdursi nelle case.

In carcere sono finiti Giorgi Tcholadze, 28 anni, Revazi Zhorzholiani, 35, e Nikolozi Kostava, 41 anni. Il gruppo è stato individuato grazie all’aumento dei controlli predisposti su Genova e provincia nel periodo estivo, e agli approfondimenti operati dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che nelle ultime settimane ha fermato e controllato alcune auto guidate da cittadini georgiani pregiudicati mettendoli nel mirino della Mobile.

Le indagini, coordinate dal pubblico ministero Luca Scorza Azzarà, hanno consentito agli agenti non solo di localizzare i covi dove gli indagati si nascondevano, ma anche di individuare il modus operandi: la banda selezionava le abitazioni da colpire sulla base di una particolare chiave prodotta direttamente da loro, in grado di aprire la porta blindata senza lasciare alcun segno di effrazione. In un caso, gli agenti hanno recuperato un modello di chiave bulgara di cui si erano liberati per timore di controlli da parte delle pattuglie della Polizia di Stato.

I tre uomini sono stati fermati e le loro abitazioni perquisite: all’interno sono stati trovati attrezzi per lo scasso e un grande quantitativo di refurtiva su cui sono in corso accertamenti per risalire ai legittimi proprietari. Al momento dell’irruzione negli appartamenti, gli indagati hanno anche lanciato dalla finestra del terzo piano un borsone contenete un flessibile utilizzato per aprire le casseforti e pesante argenteria, fortunatamente senza colpire eventuali passanti o auto.

Il Gip di Genova ha convalidato i fermi e ha disposto la custodia cautelare in carcere.