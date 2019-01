Follia a Chiavari: ubriaco, sotto l'effetto di droga, senza patente, guidava un'auto rubata

Sabato sera di follia a Chiavari, dove un uomo alla guida di un'auto è andato a schiantarsi - senza coinvolgere per fortuna altre persone - in via Garibaldi.

Una volta giunti i carabinieri, lo hanno sottoposto ai controlli di rito, scoprendo così che non solo l'uomo risultava positivo ai test di alcool (tasso alcolemico di 2,9) e droga, ma guidava anche un'auto risultata rubata. Per di più, senza patente, perché gli era già stata ritirata in precedenza.

Il protagonista della vicenda, un 39enne toscano domiciliato a Chiavari, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, ricettazione e guida con patente ritirata.

Durante un altro controllo a Cornigliano, un uomo è stato sorpreso al volante in stato di ebbrezza: patente ritirata.