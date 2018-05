Invia soldi per iniziare attività da "imbustatore", ma è una truffa

Un 34enne residente a Chiavari vittima di una truffa online ha denunciato ai Carabinieri la sua disavventura e le forze dell'ordine, grazie alle indagini svolte, hanno denunciato a piede libero un uomo di Napoli di 44 anni con precedenti di polizia.

Il truffatore si era fatto inviare, tramite bonifico postale, una somma di denaro dal 34enne come corrispettivo per l’acquisto di materiale necessario per svolgere il lavoro di "imbustatore" da casa, una proposta di lavoro che si trova con molta facilità su internet, ma che spesso rappresenta una vera e propria truffa. Il 34enne infatto, non aveva mai ricevuto il materiale per svolgere il lavoro e si era quindi rivolto ai Carabinieri denunciando l'accaduto.