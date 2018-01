Chiavari, reagisce al controllo in stazione e si scaglia contro i carabinieri

Nottata di caos, quella appena trascorsa, per i viaggiatori che si sono trovati a transitare per la stazione di Chiavari, dove i carabinieri sono dovuti intervenire per fermare un uomo che ha reagito con violenza a un controllo.

Tutto è successo quando i militari del Radiomobile della Compagnia di Chiavari hanno fermato l'uomo nei pressi dell’ingresso della stazione. Alla richiesta di fornire i documenti, si sono visti rispondere con minacce e insulti e sono stati costretti a bloccare la sua reazione violenta.

Identificato in un 40enne di Chiavari con diversi precedenti di polizia, l’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.